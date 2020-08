Ga mee op zoek naar de 21 stropoppen in het Hageland Kristien Bollen

17 augustus 2020

20u10 0 Tienen De Groene Kring, een jongerenorganisatie voor jonge land- en tuinbouwers, heeft over heel Vlaanderen liefst 140 stropoppen geplaatst om te laten zien hoe “Boerentrots” ze wel zijn. “De jonge landbouwers dragen zo ook steentje bij aan “staycation”. Alle locaties worden op een digitale kaart geplaatst, zodat iedereen een (fiets)route langs de poppen kan uitstippelen om zo de pracht van het Vlaamse platteland te ontdekken. Ook in het Hageland vind je heel wat stropoppen.

“Vakantie in eigen land, dat is de boodschap die we tijdens deze coronacrisis al maandenlang horen. Onze jonge land- en tuinbouwers willen daar graag hun steentje aan bijdragen” zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Vorige zomer plaatsten 45 Groene Kringers al een stropop, dit jaar gaan we een stapje verder.” De jongerenbeweging wil vanaf 15 augustus honderd stropoppen plaatsen, verspreid over gans Vlaanderen. Nieuw dit jaar is dat alle locaties verzameld worden op een digitale kaart. Zo kunnen gezinnen, sportievelingen en dagjestoeristen een route op maat uitstippelen langs de stropoppen op het Vlaamse platteland. “Bij elke stropop plaatst Groene Kring een weetje over de landbouw, zo leren de geïnteresseerden bij over de sector waar we zo trots op zijn”, zegt Van Hecke. Bovendien valt er ook iets te winnen met de stropoppenactie. Iedereen die een foto met een stropop deelt op sociale media met de hashtag #boerentrots, maakt kans op een prijzenpakket ter waarde van 100 euro. De stropoppen zullen blijven staan tot eind augustus. In de het Hageland valt er alvast een mooie fiets- of wandeltocht uit te stippelen langs 21 stropoppen. Waar je de stropoppen juist kan vinden in Vlaanderen en in het Hageland kan je vinden op deze link.