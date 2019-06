Ga de zomervakantie in met een ‘after work-feestje’ vdt

13 juni 2019

11u43 0 Tienen Joost, Koen en Wim, drie gedreven leerkrachten lichamelijke opvoeding uit het Hageland, met heel wat ervaring in het organiseren van activiteiten en evenementen, zijn gestart met Enjoy After Work-parties. Op zaterdag 29 juni zal het feestje plaatsvinden in de gloednieuwe feestzaal van ’t Hof van Stayen in Sint-Truiden.

“In oktober vorig jaar hebben we onze after work georganiseerd in ’t Speelhof in Sint-Truiden en die bleek meteen succesvol te zijn”, zeggen Joost, Koen en Wim. “Daarna volgden nog edities in november, februari en april. Op ons laatste event hadden we maar liefst 600 bezoekers. Omdat we steeds groter worden, moesten we uitkijken naar een nieuwe locatie. En die vonden we in ’t Hof van Stayen, een nieuw hotel met zwembad en trendy feestzaal, waarin wij dus een eerste dance event in laten plaatsvinden.”

De Enjoy After Work-parties bieden een mooie gelegenheid om zakelijke en vriendschappelijke contacten te leggen. “Het kan ook gewoon een gezellige avond onder vrienden en collega’s zijn”, zeggen de leerkrachten LO. “De deuren gaan open om 19 uur. Afsluiten doen we om 3 uur.”

VIP Tomorrowland

De organisatoren krijgen steun van ondernemers van Sint-Truiden en omgeving. “Onze hoofdsponsors zijn Mercedes Claes (Sint-Truiden, Tienen, Tongeren), account Dovacc Wommersom en Schoonheidinstituut Kirsch Geetbets. Vorige twee edities zijn er twee weekends met de nieuwe Mercedes A-klasse verloot. Dit keer zullen er VIP-tickets van Tomorrowland te winnen zijn.”

Tickets kosten 10 euro, inbegrepen lekker eten van Le Bon Vivant gedurende het eerste anderhalf uur en een welkomstdrankje. Voor groepen zijn er ook interessante pakketten. Alle info vind je op www.enjoyafterwork.be.