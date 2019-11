Fruitbedrijf Vanhellemont brengt enkele nieuwe streekproducten op de markt Wie wil proeven, kan terecht op de eerste Markt van de Smaak in Leuven Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

13u16 0 Tienen Fruit Vanhellemont heeft enkele nieuwe streekproducten klaar. Ter gelegenheid van de eerste Markt van de Smaak, die donderdag plaatsvindt op de Grote Markt van Leuven, werden de Perocello, de Hagelandse Pineau, de appel-peren Gin en de appel Gin voorgesteld. “En we hebben ook een nieuwe appel op de markt, de Morgana”, zegt Gert Vanhellemont.

In november vorig jaar werd hij al aangekondigd op de fruitbeurs Fructura in Hasselt: de nieuwe Belgische appel Morgana. Er werd zelfs gezegd dat hij in staat zou zijn om te kunnen concurreren met de Pink Lady. “We hebben vorig jaar dan ook beslist om een tweetal hectare voor te behouden voor de teelt van deze nieuwe soort appel”, vertelt Gert. “We werken graag mee aan eigen teelt om de import te verminderen. Korte keten en duurzaamheid moeten voorop gaan.”

De eerste oogst van de Morgana is nu een feit. “Die is logisch nog tamelijk beperkt en enkel bestemd voor onze eigen winkels. Een volledige opbrengst van deze fruitbomen wordt pas binnen vier tot zes jaar verwacht. Maar we zijn nu al heel enthousiast over de zoete smaak van deze vaste appel, die goed bewaart. Wie hem wil proeven, kan dat in onze winkels in Tienen en Meensel-Kiezegem vanaf vrijdag 15 november.”

En vanaf die dag zal ook de Hagelandse Pineau, de twee soorten Gin en Perocello te koop aangeboden worden. “Voor deze drankjes zijn we in zee gegaan met de ambachtelijke distilleerder De Korhaan. Na heel wat experimenteren en proeven zijn we tot deze drankjes op basis van stroop van appelen en peren gekomen. De smaak wordt uit het fruit gehaald.”

De Pineau Vanhellemont is samengesteld uit verschillende zorgvuldig geselecteerde kruiden geaccentueerd met bewerkte honing en vlierbloesemsiroop. “Het geheel wordt versterkt met ons Jonagold appelsap waardoor een mooie evenwichtige smaak wordt bekomen. Dit is ideaal om als aperitief van te genieten. De Perocello is dan weer een gedistilleerde likeur, samengesteld uit welbepaalde kruiden en zeer dunne schillen van zoete sinaasappels en citroenen om frisheid en zachtheid aan te wakkeren. Het geheel wordt verscherpt met een huisbereide kweeperensiroop en om af te ronden, zorgt de extra vanille dat deze digestief een exotische uitstraling krijgt waar zon en plezier altijd van de partij zijn. En de Gins tenslotte bevatten eveneens kruiden en onze Jonagold appelsap en appel-perensap, verwerkt tot distillaat.”

Markt van de Smaak

Vanhellemont zal enkele van haar nieuwe producten laten proeven op de Markt van de Smaak. Daar zullen nog heel wat andere Hagelandse streekproducenten aanwezig zijn samen met de Leuvense collega’s: de ambachtelijke speculaasbakkerij Vanvuchelen uit Geetbets, beenhouwerij Vangramberen uit Boutersem, Duroc De Riegel uit Kortenaken, Het Nijswolkje uit Aarschot, De Melkerhei uit Linter, Naduah uit Boutersem, Natuurbakkerij Hans uit Tielt-Winge, Wafeltjes van ons Bomma uit Tielt-Winge en What-Soup uit Aarschot, Zuger uit Scherpenheuvel. Je kan daarnaast proeven van rozenlikeur van de culturele dorpsraad van Waanrode en Paters en Prinsen, een symbolisch bier voor de Merode uit Zichem. Iedereen is welkom van 15 tot 22 uur. Meer info vind je op www.marktvandesmaak.be.