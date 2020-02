Frituur Lydia verkozen tot Icoon van Tienen Kristien Bollen

10 februari 2020

15u51 8

Frituur Lydia is op het Gala van de Tiense Troeven verkozen tot Icoon van Tienen. Lydia Peeters (68), die eigenlijk afkomstig is van Leuven, verzeilde toevallig 38 jaar geleden in Tienen waar ze frietjes begon te bakken. Bijna 40 jaar runt ze haar frituur waar ze onder meer de legendarische “Gillekes” serveert, in de Gilainstraat. Voor deze dame komt de erkenning toch wat onverwacht. “Neen, ik had het natuurlijk wel stiekem gehoopt, maar niet echt verwacht”, glundert Lydia. “Het is toch wel een erkenning voor het jarenlange frietjes bakken. Al is het bakken van frietjes eigenlijk een hobby die mijn werk is geworden”, verklapt ze nog gauw.