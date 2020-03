Frituur De Plekbakt frieten en vleesjes voor personeel Regionaal Ziekenhuis Tienen Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

12u40 46 Tienen De mannen van frituur-eethuis De Plek bakten met veel toewijding heel wat frieten en vleesjes voor de acht afdelingen van het RZ Tienen. Bij de levering zat ook een brief.

Beste personeelsleden van RZ Heilig Hart Tienen, deze frieten en snacks werden met zeer veel liefde gebakken, met veel bewondering voor wat jullie dagdagelijks doen. Wij hopen dat deze culinaire interventie een lach kan toveren op jullie gezicht.

Het ontgaat ons niet, dat de zorgsector in het algemeen al decennia lang een onderschatte, soms ondergewaardeerde sector is”, zegt Ignace Renaud van De Plek. “Zeker nu zij elke dag nog extra inspanningen leveren om dit virus de kop in te drukken, maakt dat dit voor ons zelfs een eer is om te doen. Wij wensen hen veel moed, kracht en tonnen positieve, collegiale vibes.

