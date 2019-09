Freya (18) uit Tienen mag morgen Raad van Europa toespreken in Straatsburg Vanessa Dekeyzer

30 september 2019

13u24 1 Tienen Ter ere van haar 70ste verjaardag organiseerde de Raad van Europa een essaywedstrijd, waarin jongeren werden uitgedaagd om na te denken over de kansen en uitdagingen voor het Europa van de toekomst. De achttienjarige Freya Moonen uit Tienen kwam hier als winnaar uit en mag morgen (dinsdag) haar essay officieel voorstellen tijdens de plechtige ceremonie van de Raad van Europa in Straatsburg.

Uit verschillende Vlaamse inzendingen koos een professionele jury uiteindelijk voor het essay ‘Een klimaat van rechteloosheid’, geschreven door de 18-jarige Freya Moonen uit Tienen. In dit essay stelt Moonen dat de klimaatopwarming een gevaar vormt voor onze andere basisrechten en pleit ze voor een toevoeging van het recht op een leefbare omgeving aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“Sinds de industriële revolutie is onze CO2-uitstoot drastisch gestegen, zo drastisch dat het klimaat erdoor verandert. Dat weten we al lang en dat de gevolgen nefast zijn, weten we ook. Toch hebben we de klok altijd verder laten tikken en dansen we ook vandaag nog steeds naar de afgrond”, aldus Freya. “De tijd is bijna op en dat toont zich in ons weer. Leefbaar is het voorlopig nog, al zal dat snel veranderen wanneer de aarde verder opwarmt. Om te weten hoe ons leven er dan zal uitzien, hoeven we maar te kijken naar regio’s die minder geluk hebben met hun ligging op de planeet: de hoorn van Afrika kampt met extreme droogte, Zuid-Oost Azië overstroomt door verstoorde moessonregens en het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten krijgen te maken met steeds sterkere orkanen. Maar het is niet alleen het weer dat ons parten zal spelen, er is veel meer. Er zullen meer tropische ziektes zijn, drinkbaar water zal schaars worden en landbouwopbrengsten zullen kelderen. Al wat politici vandaag prioritair achten boven het klimaat zal instorten: de economie, de sociale zekerheid, de eigen identiteit. Nu al zijn duizenden mensen op de vlucht voor de klimaatverandering waar niet aan te ontkomen valt. Voor hen is al gebeurd wat ons te wachten staat: het leven dat ze kenden is weggevaagd.”

Wie de natuurlijke evenwichten verstoort, zal daar vroeg of laat voor betalen en onze hevig bevochten mensenrechten zullen de prijs zijn.” Freya Moonen

De klimaatverandering bedreigt overal zo ter wereld dat volgens Freya de grondrechten die door de Universele en de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens aan iedereen zijn toegekend. “Artikel 25 komt bijvoorbeeld in het gedrang. Het stelt namelijk dat alle mensen recht hebben op alles wat nodig is om welzijn te garanderen. Hetzelfde geldt voor artikel 22, het recht op maatschappelijke zekerheid, en artikel 3, het recht op vrijheid en veiligheid, al ligt de nadruk daarin op vrijheid. Alleen een doeltreffend klimaatbeleid kan de orde in stand houden waarin alle mensenrechten ten volle kunnen worden verwezenlijkt. Ik vraag dus: voeg een artikel toe, namelijk het recht van elke generatie om een leefbare wereld te erven van haar voorgangers, leefbaar op politiek, economisch, sociaal en bovenal klimatologisch vlak. Want meer nog dan dat mensen samenleven op deze planeet, leven ze samen met deze planeet. Wie de natuurlijke evenwichten verstoort, zal daar vroeg of laat voor betalen en onze hevig bevochten mensenrechten zullen de prijs zijn. Het is onze plicht om de wereld op een duurzame manier leefbaar houden en het is aan de Raad van Europa om daar een voortrekkersrol in te spelen en de juiste toestand te creëren om een ambitieus klimaatbeleid te voeren dat de belangen van de natuur en dus ook van de mensen dient, en niet die van het geld en de bedrijven. Dat begint met de erkenning van het milieuprobleem en alle uitvluchten om het aan te pakken, onmogelijk te maken.”

Freya vertegenwoordigt Vlaanderen morgen op de officiële viering van 70 jaar Raad van Europa in Straatsburg, waar ze samen met de andere nationale laureaten haar prijs in ontvangst zal nemen.