Foutje bij aanstelling algemeen directeur kost stad Tienen 34.000 euro: wie gaat dat betalen ?

Tienen

Meer dan vier jaar zat de stad Tienen zonder hoofd van de administratie. Nadat de vorige stadssecretaris met pensioen ging in 2015 werd die post in december 2018 ingevuld door Patricia Willems als algemeen directeur van de stad en het OCMW van Tienen. Maar die aanstelling blijkt niet volgens het boekje verlopen. Eén van de andere kandidaten diende klacht in bij de Raad van State wegens procedurefouten en kreeg gelijk. Om een jarenlange strijd met veel onkosten en een hoge schadevergoeding te vermijden, heeft de stad nu een dading gesloten: de stad stopt de vrouw 34.000 euro toe. De vraag is nu: moet de belastingbetaler opdraaien voor die som?