Florist Peter Wathion schiet nu al (online) in actie voor Moederdag Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

13u07 0 Tienen Moederdag komt eraan. Voor de bloemisten , die nog steeds de deuren gesloten moeten houden, is het zoeken naar oplossingen om toch nog een graantje mee te pikken. Peter Wathion van Flora Creaverdi in Tienen geeft meteen 10 procent korting voor wie online een boeket voor Moederdag bestelt.

“Ik heb heel wat verschillende boeketten online gezet”, zegt Peter. “Wie nu al bestelt, krijgt meteen 10 procent korting en een gratis levering vanaf 30 euro. Wij zorgen er dan voor dat het boeket bij de mama belandt in het weekend van 8, 9 en 10 mei.”

Voor Peter zijn het moeilijke tijden. De tuincentra mogen dit weekend weer de deuren opendoen, maar de floristen krijgen dat voorrecht niet. “Dat is inderdaad jammer, aangezien wij ook perfect kunnen werken met behoud van social distancing. Maar we gaan niet bij de pakken blijven zitten en starten dus nu al met de bestellingen van prachtige boeketten voor Moederdag met leverservice. Wij hopen dat mensen kiezen voor deze extra inspanningen en lokaal kopen. Wij zetten alles op alles om door deze crisis te geraken. Samen komen we erdoor!”

Alle info vind je op www.floracreaverdi.be.