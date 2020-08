Filoloog Paul Kempeneers bundelt alle Tiense handelaars uit 1935, zijn geboortejaar DDH

04 augustus 2020

15u32 0 Tienen Dr. filoloog Paul Kempeneers (85) uit Tienen schreef een boek over ‘1300 Tiense Handelaars in 1935’, het jaar waarin hij zelf geboren werd. Kempeneers is hiermee niet aan zijn proefstuk toe want hij bracht al meerdere werken uit over zijn stad maar ook over andere steden en gemeenten. “Mijn vader verkocht destijds bier en wijn op het Kapucijnenplein. Vele inwoners vroegen me of ik ook wist waar hun ouders of grootouders precies een winkel hadden in Tienen. Dat was voor mij de beweegreden om dit werk te schrijven”.

Dat Tienen er niet meer bijligt zoals in 1935, hoeft wellicht niet te verbazen. De stad ging er doorheen de jaren compleet anders uitzien en veel panden verdwenen of werden verbouwd. “Sommige garages zijn al lang afgebroken, winkels werden omgetoverd tot appartementen, de kazerne verdween en de pastorie in de Leuvensestraat stortte in. In die jaren dertig bloeide de handel in Tienen en het leek mij interessant om na te gaan hoeveel handelaars er vroeger waren en waar ze precies gevestigd waren”, legt Paul zijn initiatief uit.

Inlichtingenboekje als basis

Als basis gebruikte hij een inlichtingenboek uit 1935 met daarin de namen van alle handelaars. “De winkels werden erin gegroepeerd per wijk, straat en huisnummer. Het zijn er meer dan 1300”.

Kempeneers verwerkte alle informatie in tabellen en rangschikte de straatnamen alfabetisch. “Sommige huisnummers zijn na 85 jaar niet meer dezelfde, maar de meesten wel. In een aantal gevallen heb ik de gegevens aangevuld, onder meer met handelaars die in 1949 vermeld werden in het reclameboekje, dat verspreid werd n.a.v. de 650ste verjaardag van de kerkwijding van O.L.Vrouw ten Poel. Wat mij het meest opvalt, is dat veel herbergen nog altijd bestaan. In de middeleeuwen kregen de huizen een naam en die bleef eeuwenlang bestaan. Nu is dat anders en zijn er nieuwe bazen die nieuwe namen geven. Anderzijds merk ik ook dat sommige café-uitbaters de naam van toen herstellen. De voormalige Mokka heet weer Het Gulden Hoofd en de Gambrinus kennen we weer als Land van Belofte”.

Foto’s van toen en nu

De auteur ging ook op zoek naar afbeeldingen van toen maar wilde die ook aanvullen met foto’s van vandaag. “Het gaat om 72 foto’s. Op de linkerkant van de bladzijde staat een oude foto, op de rechterkant eentje van de huidige situatie”.

Kempeneers is duidelijk een bezige bij want intussen werkt hij aan een herziening van het ‘Woordenboek van Vlaamse Gemeentenamen’ en aan een werk rond de plaatsnamen in Hoeleden (verschijnt in het najaar) en Halle-Booienhoven.

Het boek telt 146 bladzijden en kost 15 euro. Je kan het bestellen via de website www.kempeneers.org met rekeningnummer BE52 3350 5713 9009 of je kan de auteur bellen op het nummer 016/81.37.28. Afhalen doe je bij Paul thuis maar je kan het ook laten opsturen voor 4 euro extra. Het werk is tenslotte ook te vinden in de boekhandel.