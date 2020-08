Fietsteam zorgt voor meer blauw op straat Kristien Bollen

21 augustus 2020

19u40 2 Tienen Met de opstart van een ‘Fietsteam’ wil de politie Getevallei nog meer inzetten op verkeersveiligheid in de binnenstad en de aanpak van overlast. Daarnaast zet de politiezone een stap vooruit richting een milieubewuste organisatie.

Sinds de oprichting van de politiezone Getevallei in 2019 werden er uiteenlopende initiatieven genomen om de politiewerking te optimaliseren. “Meer blauw op straat” is daar één van. De focus ligt hierbij op een intensieve en gerichte inzet op specifieke onveiligheidsfenomenen.

De leden van het fietsteam zullen zichtbaar aanwezig zijn op het terrein. Ze zullen vooral ingezet worden in de omgeving van de scholen, de binnenstad, op overlastgevoelige plaatsen en locaties die minder toegankelijk zijn voor politievoertuigen. Het fietsteam vergemakkelijkt ook de aanspreekbaarheid voor de inwoners. Door de wagen in te ruilen voor de fiets, geeft de korpsleiding bovendien blijk van een milieuvriendelijk beleid.

Heel doeltreffend

De verhoogde aanwezigheid van de politie op het terrein heeft niet alleen een ontradend effect, maar laat ook toe om heel doeltreffend op te treden, bijvoorbeeld bij verkeersovertredingen. Het fietsteam levert daarnaast extra politietoezicht om bepaalde criminaliteitsfenomenen te voorkomen en om de verkeersveiligheid en openbare orde te handhaven en zo nodig te herstellen. Tot slot zullen de leden van het fietsteam ingezet worden tijdens kermissen, markten, carnavalstoeten, wielerwedstrijden en andere (sport)evenementen.

Het fietsteam bestaat momenteel uit twee inspecteurs en één hoofdinspecteur. In de toekomst zal het team nog worden uitgebreid. Om optimaal en veilig te kunnen werken op de fiets, zullen de teamleden een vijfdaagse opleiding volgen in een provinciale politieschool. Het politiecollege zal in de nabije toekomst drie nieuwe gespecialiseerde politiefietsen aankopen voor het fietsteam.