Fietspad Hannuitsesteenweg overgroeid door de Japanse duizendknoop vdt

11 juli 2019

15u12 9 Tienen Het fietspad langs de Hannuitsesteenweg in Goetsenhoven ligt er gevaarlijk bij. Struiken hangen grotendeels over het pad, waardoor de fietsers bijna gedwongen worden om op de steenweg te rijden. Boosdoener blijkt nu de Japanse duizendknoop te zijn.

Afgelopen weekend kwam het tot een ongeval tussen een fietser en bromfietser op de Hannuitsesteenweg. In de buurt werd meteen kritiek geuit op de gevaarlijke situatie van het fietspad aan de steenweg. Of er ook effectief een verband is tussen beiden, kan burgemeester Katrien Partyka (CD&V) vandaag nog niet zeggen. Maar dat de situatie op die plaats gevaarlijk is, staat buiten kijf.

“De Japanse duizendknoop is een plant die quasi onuitroeibaar is en hier vlak naast het fietspad ligt”, zegt Carla Cox, communicatiedeskundige Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “Deze mag niet mee gemaaid worden tijdens de gewone maaibeurten en moet handmatig aangepakt worden om verdere verspreiding te voorkomen. De locaties waar deze plant aanwezig is in de regio, zijn afgebakend en worden door de aannemer gesnoeid. Begin mei is een aannemer in de regio gestart met het handmatig snoeien van deze hinderende beplanting en tegen volgende week zou ook deze locatie op de Hannuitsesteenweg aangepakt moeten zijn.”