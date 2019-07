Fietsersbond Tienen doet mee met de actie ‘GoWithTheVelo’ vdt

Fietsersbond Tienen werd genomineerd voor de GoWithTheVelo campagne. “Met onze actie ‘Vitamine D? De fiets is een goed idee!’ roepen we de Tienenaars op om zo vaak mogelijk de fiets te nemen. Fietsen is buiten zijn en betekent noodzakelijke vitamines opdoen”, klinkt het.

Tot 31 juli roept Fietsersbond Tienen de Tiense fietsers op hun fietskilometers om te zetten in vitamine D-punten. Deelnemers aan de actie maken kans op talrijke leuke prijzen. De hoofdprijs is een mooie fietshoes en daarnaast zijn er tien ‘GoWithTheVelo’ T-shirts te winnen. “En we verdelen een pak cadeaubonnen voor een ijsje bij ‘Sweet Art’ in de Leuvensestraat. Haal dus zeker jullie fiets van stal en registreer je kilometers via de link op onze Facebookpagina.”

Alle deelnemers worden op zaterdag 3 augustus om 16 uur uitgenodigd uit in pand 10 voor de verloting van de prijzen. Meer info vind je op https://www.gowiththevelo.be/activiteiten/vitamine-d-de-fiets-is-een-goed-idee.