Fietsersbond stelt fietsrapport voor Christian Hennuy

17 juni 2019

16u56 3 Tienen De Fietsersbond Tienen heeft zijn Fietsrapport Tienen 2019 voorgesteld in Pand10. Onder de aanwezigen waren burgemeester Katrien Partyka, schepen van duurzaamheid Paul De Cort en schepen van infrastructuur Tom Roovers. Op het vlak van de veiligheid scoort Tienen niet goed.

Het Fietsrapport is een uitgave van de Fietsersbond Tienen en kwam tot stand in samenwerking met de vrijwilligers, leden en sympathisanten. “We willen als Fietsersbond Tienen niet alleen acties opzetten rond een positieve beleving van fietsen, maar ook ijveren voor een veilige en comfortabele infrastructuur,” aldus de vrijwilligers, van de Fietsersbond Tienen. Eén van de tien werken van stadscampagne De Tien is ‘De Tienenaar haalt zijn fiets van stal’. “Daar staat de Fietsersbond helemaal achter: fietsen moet vanzelfsprekend worden in en door de stad, maar dan wel op veilige en aangename manier. We moedigen het stadsbestuur aan om te kiezen voor een ambitieus en geïntegreerd fietsbeleid.”

Op het vlak van veiligheid scoort Tienen niet goed. Het valt bijvoorbeeld op dat er minder lagere schoolkinderen te fiets naar school gaan in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden. Ook de stationsomgeving zou gebaat zijn bij enkele kleine fietsvriendelijke ingrepen. Fietsersbond Tienen startte eind 2017 met terreinbezoeken aan vier deelgebieden van de stad: Stationswijk, Vesten, Binnenstad en Bost. Op basis daarvan brachten de vrijwilligers van de Fietsersbond zo’n 70 knelpunten en potenties in kaart.

“Om onze eigen bevindingen aan te vullen, hebben we ook geput uit ervaringen van fietsers in Tienen. Zij konden probleemsituaties signaleren via het (online) formulier ‘melding fietsknelpunt’”, aldus De Fietsersbond. Voor de knelpunten die werden vastgesteld, heeft de Fietsersbond, waar mogelijk, concrete verbetervoorstellen opgenomen in het Fietsrapport 2019. In overleg met het stadsbestuur en met technici kunnen deze voorstellen nu verder uitgewerkt worden. De Fietsersbond hoopt alvast dat het stadsbestuur aan de slag gaat met de schat aan informatie in het rapport.

“Ons werk zit er nog niet op. In de komende maanden voorzien we nieuwe terreinbezoeken aan andere wijken of deelgemeenten van Tienen”, aldus Stephan Reniers voor de Fietsersbond Nu kunnen Tienenaars helpen om probleemzones in kaart te brengen via het online formulier ‘melding fietsknelpunt’.

Info: fietsersbondtienen@gmail.com of 0478/95.67.21