Fietser knalt tegen auto en vliegt over motorkap Kristien Bollen

22 september 2020

Op de Sint-Helenavest in Tienen is dinsdag rond 14 uur een fietser gewond geraakt. Een automobilist verliet de dakparking van de Delhaize en stond even stil, deels op het fietspad, voor hij de rijweg opreed. Een fietser merkte de wagen te laat op en reed die in de flank aan. De fietser vloog over de motorkap van de wagen. De 57-jarige man uit Herselt raakte gewond aan de benen en handen en werd overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis.