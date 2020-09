Fietser in levensgevaar na aanrijding op fietspad in Tienen Kristien Bollen

01 september 2020

17u38 6 Tienen In Tienen is dinsdagnamiddag rond 13.45 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 75-jarige fietser werd er aangereden terwijl hij de straat overstak op het fietspad. Hij liep ernstige verwondingen op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De 72-jarige bestuurder van de wagen bleef ongedeerd.



Het ongeval vond plaats op de Sliksteenvest ter hoogte van de Generaal Guffensstraat rond 13.45 uur. De fietser en een wagen reden er in de richting van de suikerraffinaderij. De wagen draaide rechtsaf, de Generaal Guffensstraat in. De 72-jarige bestuurder uit Tienen merkte de fietser echter niet op waardoor het tot een aanrijding kwam. De 75-jarige fietser, eveneens een man uit Tienen, droeg geen valhelm en kwam met zijn hoofd tegen het asfalt terecht. De bestuurder diende samen met een verpleegster die toevallig langskwam de eerste zorgen toe tot de hulpdiensten ter plaatse waren.

Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar en moest zelfs ter plaatse gereanimeerd worden door het MUG-team. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De bestuurder van de wagen en zijn passagier bleven ongedeerd maar waren diep onder de indruk.

De politie bracht bracht het Leuvense parket op de hoogte. Dat stelde een verkeersdeskundige aan om de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.