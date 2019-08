Fietser aangereden bij het oversteken Kristien Bollen

02 augustus 2019

18u04 0

In de Beauduinstraat in Tienen stak donderdagnamiddag rond 17.30 uur een fietser de baan over zonder de voorrangsregels in acht te nemen en werd aangereden door een wagen. De fietser, de 62-jarige A.B. uit Tienen kwam ten val en kiep een hoofdwonde op. De dame werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis.