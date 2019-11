Fietsendief knipt slot over Kristien Bollen

13 november 2019

19u13 0

Op de Vierde Lancierslaan in Tienen stelde een 19-jarige jongeman uit Tienen dinsdagavond rond 19.45 uur vast dat dieven zijn fiets gestolen hadden. De fietsendief knipte het slot waarbij de tweewieler vastgemaakt was over. De politie werd op de hoogte gebracht van de diefstal.