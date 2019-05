Fietsen graveren aan het politiecommissariaat Christian Hennuy

21 mei 2019

15u56 4

De dienst preventie en de lokale politie organiseren op woensdag 22 mei van 14 tot 16 uur een gratis fietsgraveeractie aan het politiecommissariaat, Gilainstraat 109 in Tienen. Bij het fietsgraveren wordt het rijksregisternummer in de fiets aangebracht. Dit schrikt potentiële dieven af en laat toe teruggevonden fietsen opnieuw aan hun eigenaar te bezorgen. Eigenaars die hun fiets wensen te laten graveren, dienen dus hun e-id mee te brengen. Wie zijn fiets laat graveren, krijgt ook een fietspas. Deze fietspas bevat een degelijke beschrijving van de fiets aan de hand van een aantal parameters. Op woensdag 5 juni is er nog een fietsgraveeractie, de laatste voor de grote vakantie.