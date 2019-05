Fiets gratis door het Gallo-Romeins verleden vdt

27 mei 2019

13u28 4 Tienen Ter gelegenheid van de ‘Dagen van de archeologie’ organiseert de dienst toerisme en evenementen samen met PORTIVA een speciale editie van de Gallo-Romeinse fietstocht op zaterdag 8 juni. Onder begeleiding van een archeoloog fiets je langs enkele unieke punten uit het verleden van de Tiense streek.

Het Romeinse en middeleeuwse verleden van Tienen ontdekken is al een poos mogelijk met de uitgestippelde Gallo-Romeinse fietstocht. Zo doorkruist men de Gallo-Romeinse vicus in de stationsomgeving en fietst men over het grootste Gallo-Romeinse grafveld van de Benelux langs de Grijpenlaan. Verder komen de Gallo-Romeinse villa, de drie tumuli van Grimde en het historisch stadscentrum aan bod.

Archeoloog als gids

Op zaterdag 8 juni wordt gratis een speciale editie van deze fietstocht van 17,5 kilometer georganiseerd. De tocht wordt begeleid door een archeoloog die uitleg zal geven over de meest recente opgravingen. Zo krijgt men ook een idee van de inspanningen die de stad Tienen doet om het rijke archeologische en bouwhistorische verleden van de streek in de kijker te zetten.

Het start- en aankomstpunt van de route is het pleintje voor museum het Toreke, Grote Markt 6. De start is voorzien om 14 uur, aankomst rond 17 uur. Inschrijven kan via toerisme@tienen.be. Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten.