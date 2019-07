Feliz Fashion viert tweede verjaardag. “Ik kan de band met de klant niet meer missen, de gezelligheid van een kleine stad waar iedereen elkaar kent.” Vanessa Dekeyzer

24 juli 2019

13u42 0 Tienen Dameskledingzaak Feliz aan de Hennemarkt bestaat twee jaar en dat wordt op zaterdag 2 augustus gevierd met de klanten met een hapje en tapje. “Ik ben nog steeds heel blij dat ik voor Tienen heb gekozen om hier mijn meisjesdroom waar te maken”, zegt zaakvoerster Emma Vanvlasselaer (21).

“Tienen wordt vaak bekeken als een stad waar niet veel te doen is. Dat vind ik erg jammer, want ik zie in Tienen potentieel’, zegt Emma. “Vandaar mijn keuze om in deze stad onze zaak te openen. Ik hou van een persoonlijke band met mijn klant, een leuke babbel en het helpen kiezen van een mooie outfit. Dat persoonlijk contact met je klant, heb je hier in Tienen. Wij hebben veel Tienenaars als klanten, maar zeker ook cliënteel dat van rond Tienen en zelfs van verder komt. Ik kan de band met de klant niet meer missen, de gezelligheid van een kleine stad waar iedereen elkaar kent. Het leuke aan Tienen is ook dat je de kleine winkeltjes en zelfstandige ondernemers hebt. Hier is een leuke mix van ketens, boetieks en speciaalzaken.”

Emma vindt de parking voor de deur een grote troef. “En gratis parkeren kan zelfs op loopafstand. Ik merk dat mensen het erg belangrijk vinden dat de zaak goed bereikbaar is. En omdat we graag al onze klantjes willen blijven verder helpen, gaan we een webshop openen. Dit zal voor het najaar zijn. Ik vind het erg belangrijk dat er offline gewinkeld wordt. In een fysieke winkel is er beleving, contact met de klant en persoonlijk advies, maar ik weet dat er veel mensen ook graag online shoppen en dat dit ook de toekomst is. Vandaar de keuze van een webshop. Wij gaan zorgen voor een leuke verpakking en een goede service!”

Emma organiseert ook regelmatig events. “Zo kan je privé komen shoppen of organiseren wij een ladies night. Daarnaast denken wij er aan om onze openingsuren ook wat aan te passen, zodat mensen met een drukke agenda, ‘s avonds kunnen komen shoppen na het werk. Flexibiliteit is superbelangrijk in het handelsgebeuren, net als beleving en een persoonlijk contact. Met behulp van onze sociale media, onze website en binnenkort onze webshop, proberen wij de klanten steeds opnieuw te inspireren. Dit is mijn droomjob en ik zou deze nooit opgeven. Hard werken, geloven in wat je doet, en dit in een leuke stad als Tienen, is super!”

Op 2 augustus is iedereen welkom vanaf 19 uur om mee te komen vieren. Je kan de gloednieuwe collectie ontdekken samen met een hapje, drankje en een cadeautje bij aankoop.