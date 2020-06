Feddy Mathues stopt na vijftien jaar met taxirijden: “Corona heeft ons de das omgedaan” Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

17u04 0 Tienen Taxibedrijf AB Taxi heeft zware klappen gekregen door het coronavirus. Na vijftien jaar stopt Freddy Mathues dan ook als zaakvoerder. “De eerste week van de lockdown gingen we van vijf wagens naar één, tot we zelfs geen werk meer voor één chauffeur hadden.”

“We hebben vervolgens drie weken volledig stil gelegen”, gaat Freddy verder. “Aanvankelijk dachten we een faling aan te vragen, maar chauffeur Mike kwam met het voorstel om op eigen kracht verder te doen. De andere vennoten hebben daarop hun aandelen aan hem overgelaten. Hopelijk slaagt hij er in om zich door deze moeilijke tijd te worstelen.”

Voor Freddy voelt het vreemd aan dat hij sinds vijftien jaar niet meer met de taxi door Tienen rijdt. “Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn om een nieuwe job te vinden in deze crisis, maar we moeten er in blijven geloven.”