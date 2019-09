Familiebedrijf Naaimachines De Clercq opent gloednieuwe winkel. “De naaisector is hipper dan ooit!” Vanessa Dekeyzer

04 september 2019

10u16 0 Tienen Naaimachines De Clercq is een begrip in Tienen en ver daarbuiten. In 1958 werd de winkel opgestart door Marc De Clercq en zijn echtgenote. Sinds 2014 runnen zoon Alain en schoondochter Véronique en hun zoon Cédric het familiebedrijf. “Naaien is zeker niet passé, integendeel”, klinkt het.

“Door deze hype werd duidelijk dat we meer ruimte nodig hadden”, gaat Cédric verder. “Drie jaar geleden kochten we het pand op de Veemarkt 46. Na grondige renovatiewerken hebben we zopas een gloednieuwe zaak geopend die drie showrooms, twee ateliers en een lesruimte omvat. We hebben dus alles in huis om elke kant te bekoren, of dit nu particulieren of professionelen zijn.”

Naaimachines De Clercq gaat prat op haar dienst na verkoop. “Alles wordt hier in onze eigen ateliers hersteld”, zegt Cédric. “Daarnaast gaan we ook ter plaatse voor reparaties bij onze professionele klanten zoals scholen en naai- en retoucheateliers.” De naaisector is volgens Cédric hipper dan ooit. “De mensen willen iets unieks creëren, vaak met veeleisende materialen en hebben daarvoor niet alleen een betrouwbare naaimachine nodig maar ook een betrouwbare naaimachinewinkel. De charme van ‘het maken’ blijft bestaan. Alleen is het vandaag wat makkelijker en aangenamer om met de computergestuurde naaimachine te werken.”

Ook specifieke toestellen zoals borduurmachines en industriële machines zijn voortaan te koop bij Naaimachines De Clercq. Stichtend familielid, Marc (86), is fier op de nieuwe zaak. “Ik kom elke dag wel eens langs in de nieuwe winkel”, zegt hij. “Het is moeilijk om je levenswerk los te laten natuurlijk. Weet je dat er op mijn slaapkamer drie oude naaimachines staan? Geen dag gaat voorbij of ik heb daar eens over gewreven. Zelfs als moesten ze me miljoenen geven, dan geef ik die machines nog niet af.”

Bij de opening vroegen de zaakvoerders aan de gasten geen bloemen of geschenken, enkel een gift voor het zigzag-project van de Tiense hulpinstelling Bezorgd Om Mensen. Dat leverde een mooi bedrag van 1.525 euro op. “Sinds enkele jaren geeft de B.O.M laagdrempelig gratis naailes aan kwetsbare vrouwen uit Tienen en omgeving”, zegt bezielster Katrien Bultynck. Elke jaar zien we het aantal deelnemers stijgen want dit jaar hebben we twee groepen van 12 deelneemsters. Aangezien de B.O.M de lessen gratis aanbiedt, zijn we steeds opzoek naar sponsoring en zijn giften zoals het initiatief van Naaimachines De Clercq zeer welkom.”