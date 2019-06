Extra parkeergelegenheid en ontmoetingsruimte door aankoop grond Kristien Bollen

25 juni 2019

18u46 0 Tienen De stad Tienen wil de nodige budgetten voorzien voor de aankoop van een perceel grond in de Kerkhofweg in Grimde. Bedoeling is er een parking met groenvoorziening in te richten, om tegemoet te komen aan de parkeerproblematiek in de buurt.

De stad Tienen wil een perceel grond van ongeveer 19 are aankopen onderaan de Kerkhofweg in Grimde. “Dit perceel willen we inrichten als parking voor de kerkhofbezoekers en wijkbewoners”, licht schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux toe. “Op die manier willen we tegemoetkomen aan de nood aan parkeerplaatsen in de buurt”.

Bevraging buurtbewoners

Voorafgaand hield de stad een bevraging bij de buurtbewoners. Hierin werd gepeild naar hun mening omtrent het voorstel. 103 buurtbewoners vulden de enquête in. 52 % blijkt voorstander om de grond in te richten als parking. 48 % wenst een combinatie van parking met groenvoorzieningen. Bijna 57 % zou effectief gebruikmaken van de parking. “We gaan zeker rekening houden met de mening van de buurtbewoners”, vervolgt schepen van duurzaamheid Paul De Cort. “Bedoeling is om naast de parkeerfunctie ook een groen hoekje te creëren waar het aangenaam verpozen is.”

De stad Tienen zal het voorstel verder uitwerken en de nodige budgetten voorzien voor de aankoop en de inrichting van het terrein.