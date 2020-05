Extra maatregelen voor dinsdagmarkt Kristien Bollen

25 mei 2020

11u54 0 Tienen De heropstart van de markten in Tienen verliep vorige week zonder noemenswaardige problemen. Omdat de dinsdagmarkt al op flink wat bezoekers kon rekenen, zullen er deze week nog en aantal bijsturingen gebeuren. Zo zal er onder meer op het hele parcours eenrichtingsverkeer ingevoerd worden.

Volgens de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad mogen er maximum 50 kramen op de markt staan. Daarom besliste de stad Tienen om in een eerste fase enkel voedingskramen en bloemen- en plantenverkopers toe te laten.

Meelopen moet in wijzerzin

Voor de dinsdagmarkt is er een alternatief marktparcours uitgestippeld via de Minderbroedersstraat, het Torsinplein, de Meendijkstraat, de ventweg ter hoogte van het appartementencomplex aan het Vrijetijdscentrum en een gedeelte van het Sint-Jorisplein. Vanaf deze week wordt er eenrichtingsverkeer op dit parcours ingesteld. Men kan overal aansluiten, maar meelopen moet in wijzerzin. Fietsers nemen de fiets aan de hand. De gemeenschapswachten en de lokale politie houden een oogje in het zeil.

Extra stewards

Bijkomend worden er vijf marktstewards ingeschakeld om de bezoekers wegwijs te maken en plannetjes uit te delen met de locaties van de marktkramen. Aan de belangrijkste ingangen van de markt kunnen de bezoekers hun handen ontsmetten. Straatartiesten op stelten maken hen op een ludieke wijze attent op de veiligheidsmaatregelen.

De stad plaatste eerder al een toiletwagen op de Grote Markt, nu de horecazaken nog gesloten zijn. Speciaal voor de marktbezoekers wordt er een bijkomende toiletwagen voorzien op het Sint-Jorisplein ter hoogte van het Vrijetijdscentrum. Deze zal tijdens de openingsuren van de markt op dinsdag- en zondagvoormiddag open zijn.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht voor de marktkramers en wordt sterk aanbevolen voor de bezoekers.