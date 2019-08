Extra cursusaanbod voor CVO VOLT Vanessa Dekeyzer

26 augustus 2019

13u36 1 Tienen GO!-CVO VOLT, nu al dé grootste speler binnen het volwassenenonderwijs in de regio Leuven-Landen-Tienen, versterkt zijn positie. “Vanaf 1 september breiden we onze regio en ons cursusaanbod gevoelig uit, want we gaan een fusie aan met CVO VIVA SVV Brabant. Samen staan we nog sterker.”

Op dit ogenblik biedt deze organisatie tal van opleidingen aan: administratie, bibliotheek, design, fotografie, ICT, koken, Nederlands voor anderstaligen, talen, techniek, zorg en diploma secundair onderwijs in het tweedekansonderwijs. Het bestaande aanbod wordt uitgebreid met nieuwe opleidingen als mode, crea en huishoudhulp. “En we zullen maar liefst 27 campussen tellen in de regio Oost Vlaams-Brabant”, klinkt het.

De Oranjerie

Hier blijft het niet bij. Vanaf volgend schooljaar gaat VOLT ook nauwer samenwerken met een ander bekend opleidingscentrum, GO!-CVO De Oranjerie. Op die manier krijgt het volwassenenonderwijs van het gemeenschapsonderwijs in de regio Oost Vlaams-Brabant een duidelijk gezicht en een groot aanbod. “We willen zo in onze regio maximale kansen creëren voor iedereen. Levenslang leren is een dagelijkse realiteit geworden, om bij te leren als hobbyist, om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of om je voor te bereiden op hogere studies. GO!-CVO VOLT blijft zich inzetten om zijn slogan ‘Meer keuze, meer kansen’ waar te maken.”

Www.cvovolt.be.