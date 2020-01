Expo over Citrique Belge loopt nog tot en met 26 april Vanessa Dekeyzer

21 januari 2020

13u29 3 Tienen In het voormalige Suikermuseum loopt momenteel de tentoonstelling ‘100 jaar zuur uit zoet-De geschiedenis van Citrique Belge’. Omwille van het grote succes wordt de tentoonstelling verlengd tot en met zondag 26 april.

Tienen, internationaal bekend voor zijn suikerproductie, is ook de bakermat van het witkorrelige citroenzuur. Hoewel Citrique Belge een absolute wereldspeler is, bleef zijn geschiedenis nagenoeg onbekend. De tentoonstelling ‘100 jaar zuur uit zoet’ brengt een verrassende kijk achter de fabrieksmuren van Citrique Belge. Ondertussen blijkt deze expo, die drie maanden loopt, een groot succes te zijn. Om alle geïnteresseerden, waaronder de middelbare scholen, de kans te geven kennis te maken met het unieke industriële citroenzuurprocedé en de historiek achter dit honderdjarige lokale bedrijf, wordt de tentoonstelling verlengd tot en met zondag 26 april. Dan is het ook Erfgoeddag, een ideaal moment om deze expo af te sluiten.

Bij de tentoonstelling hoort ook een geïllustreerd boek ‘100 jaar van zoet naar zuur. De geschiedenis van Citrique Belge’ van de hand van Marc Nevens. Tijdens de tentoonstelling is dit boek, dat ook verkrijgbaar is in het Frans, Engels en Duits, te koop in de streekshop aan 20 euro. Nadien kost het 25 euro. Op zondag 1 maart om 14 uur geeft de auteur een gratis rondleiding op de tentoonstelling. Reserveren kan via de streekshop of op het nummer 016/80.57.38.