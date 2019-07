Even rust zoeken tijdens Suikerrock? Het kan tijdens het Classic Candle Light Diner in Brasserie Stadspark Vanessa Dekeyzer

16 juli 2019

16u55 5 Tienen Tienen davert vanaf volgende week vrijdag op zijn stadsvesten tijdens het festival Suikerrock. Maar wie even tot rust wil komen, kan zaterdagavond in Brasserie Stadspark terecht voor een Classic Candle Light Diner. “Hier kan je rustig dineren weg van de beats en de vibes”, zegt zaakvoerder Koen Anteunis.

“Het terras, dat plaats biedt aan 80 personen, wordt ondergedompeld in een serene omgeving met kaarslicht”, gaat Koen verder. “Een klassiek ensemble speelt achtergrondmuziek met herkenbare composities van Mozart, Bach en Beethoven. En er zal ook een vleugje jazz te horen zijn. We hebben vorig jaar gemerkt dat je van Suikerrock haast niets hoort op ons terras, waarschijnlijk omdat het goed ingesloten ligt, en dus kan de klassieke muziek hier perfect tot zijn recht komen.”

Maar waarom klassieke muziek? “We vonden dat er iets miste in de beleving binnen Tienen naar het iets oudere publiek toe, alsook naar de keuze van muziek”, aldus Koen. “Er zijn veel leuke evenementen met hedendaagse of Vlaamse muziek, maar op toegankelijk klassiek gebied is er weinig aanbod. Het is niet de bedoeling om moeilijke partituren aan te bieden aan het publiek, maar eerder een alternatief op het aanbod in het stadscentrum, wat past binnen ons pand en park.”

Het Classic Candle Light Diner is meteen de eerste activiteit in de brasserie, die ruim een jaar geleden de deuren opende. “De opstart van de brasserie en het hotel hebben veel tijd en energie gekost, waardoor er nog geen of onvoldoende ruimte was om extra activiteiten te organiseren. Binnen het totaalplaatje van de renovatie en de realisatie van het project was het plan van in het begin om aangepaste activiteiten aan te bieden. Het Classic Candle Light Diner is een eerste stap in die richting. We zullen nog een aantal activiteiten plannen in de toekomst en evalueren hoe ons publiek daarop reageert. De eerste reacties op het Classic Candle Light Diner zijn alvast positief.”

Overnachten

Blijven overnachten na het diner in het naastgelegen Hotel Kronacker zal niet meer lukken. “We zijn al sinds drie maanden volledig volgeboekt tijdens de periode van Suikerrock. Veel gasten van vorig jaar komen ook dit jaar overnachten.” Het hotel kent ook doorheen het jaar een mooie bezetting. “In het begin was het geen makkelijk verhaal om de firma’s te overtuigen om naar ons hotel af te zakken. Eerst waren er enkele aftastende verblijven van zakenmensen uit de regio. Met die basis hebben we verder gewerkt om meerdere bedrijven aan te trekken. De gasten waren tevreden en keerden terug, wat een goed teken is. Ondertussen zijn we op weekdagen voor 80 procent volzet met voornamelijk zakenmensen van het hoger kader. Zij hebben ook de weg gevonden naar onze brasserie en vergaderzalen. Het historisch pand, de hoge afwerkingsgraad van de kamers , het verzorgde ontbijt met schitterende ontbijtdame en de internetconnectiviteit zijn de elementen die de gasten als positieve feedback geven na hun verblijf.”

Ook het Alpha Hotel in de Leuvensestraat is al volledig volgeboekt tijdens Suikerrock. “Tijdens deze editie van het festival boeken de meeste gasten alweer voor de volgende editie. Daardoor zit het hotel steeds snel vol, vooral op de vrijdag en zaterdag”, zegt zaakvoerster Carole Moers. “Voor de zondag van Suikerrock gaat het meestal wat trager. Sinds een week is ook die dag volledig bezet. Als extraatje plaatsen we tijdens het festivalweekend wat streekproducten op de kamers als welkomstgeschenk voor de gasten.”

Voor alle overnachtingsmogelijkheden in en rond Tienen kan je terecht op de website van de stad Tienen.