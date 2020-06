Erwin Deldime van Airwin vraagt aandacht voor ‘vergeten transportsector’: “De reserves smelten als sneeuw voor de zon” Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

14u58 0 Tienen Erwin Deldime van Airwin trekt aan de alarmbel. “Stad Tienen, sluit je ogen niet voor de problemen in de transportsector! Als er geen hulp komt, dreigen er nog meer vervoersbedrijven failliet te gaan.”

Het Tiense Airwin specialiseert zich in luchthavenvervoer, shuttlediensten en evenementen. “Na Uber teistert een nog dodelijker virus de taxiwereld, een agressor die wel eens de doodsteek van vele transportondernemingen kan betekenen”, waarschuwt Erwin. “In Tienen alleen al zijn er recent drie maatschappijen ten onder gegaan en bij alle andere staat het water aan de lippen. De reserves smelten als sneeuw voor de zon.”

Wegens het statuut ‘openbaar nut’ moesten al deze bedrijven open blijven tijdens de crisis. Daardoor kwamen zij niet in aanmerking voor een premie. “Als je ‘geluk’ had, kon je met een omzetverlies van meer dan 65 procent, een premie aanvragen. “Deze bedroeg eenmalig 3.000 euro voor de hele periode van inactiviteit bij een omzetverlies van 90 à 100 procent”, stelt Erwin vast. “Alle grote evenementen zijn tot eind augustus niet toegestaan en dus geannuleerd, en er is weinig of geen vervoer van en naar de luchthavens.”

Politiecontrole

Door de strenge wetgeving is het voor ondernemers niet toegestaan andere activiteiten met deze taxivoertuigen uit te voeren. “Het is zelfs opvallend hoe vaak we tijdens deze maanden politiecontrole hebben gekregen”, getuigt Erwin. “Ondertussen openen de luchthavens wel weer, maar veel mensen kiezen ervoor om in het binnenland te blijven, dus ook hier wordt er gesnoeid in de inkomsten.”

Een helpende hand aan de sector door de stad Tienen, zou volgens Erwin een mooie daad van goodwill zijn. “Ik stel voor om net zoals de winkels en horeca te mogen deelnemen aan de T-bonnen, uitgeschreven door de stad Tienen. Op deze manier kunnen ook vervoerbedrijven en taxi’s een extraatje verdienen door de stad en haar inwoners. Nog een voorstel zou kunnen zijn om een gedeelte van de betaalde taxivergunningen terug te betalen. De wagens staan al een derde van het jaar stil. Misschien kan over deze en andere voorstellen met de stad onderhandeld worden. De sector staat open voor communicatie.”

Veilige omstandigheden

Vvb’s en taxi’s kunnen ook onder veilige omstandigheden gebruikt worden, haalt Erwin aan. “Wij hebben bijvoorbeeld busjes waarin klanten achteraan kunnen plaats nemen, zodat chauffeur en klant anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Alcoholgel is beschikbaar en ook mondmaskers zijn steeds aanwezig. Na elke rit worden de busjes volledig ontsmet.”

In het 25-jarig bestaan van Airwin, had Erwin nooit verwacht dat dit het moeilijkste jaar ooit zou worden. “Gelukkig hebben we in de loop van de jaren een reserve opgebouwd en kunnen we rekenen op de steun van onze bank en verzekeringsagent. Talrijke collega’s zullen echter zonder extra ondersteunende maatregelen het einde van het jaar niet halen.”