Ernst Vranckx stelt nieuwe CD “Things As They Are” voor Kristien Bollen

19 januari 2020

16u23 0 Tienen Ernst Vranckx (53) stelt op maandag 27 januari om 20 uur zijn nieuwe CD, “Things As They Are”, voor met een concert in in CC De Kruisboog. De muziek kan worden omschreven als European Cool Jazz; Ernst speelt er die avond samen met de Duitse contrabassist David Helm, Kris Duerinckx op drums en als special guest de Nieuw-Zeelandse saxofonist Hayden Chisholm. De CD is opgenomen in Keulen voor het Duitse label Eden River Records waar Ernst als pianist en componist reeds enkele jaren mee samenwerkt.

Ernst Vranckx is geen onbekende in de muziekwereld en begon zijn muzikale carrière eind jaren ’80. Al in 1992 krijgt hij de “Special Citation for Outstanding Musicianship” van de International Association of Jazz Education in Maastricht. Zijn eigen band met fluitist Stefan Bracaval wint de “Prix Nicolas Dor” in 1994. In 1996 volgt een eerste album “Aquarelle” met ondermeer Bert Joris, John Ruocco en Chris Joris. Met deze laatste werkt hij samen in de “Chris Joris Experience” waar hij een deel van de composities en arrangementen voor zijn rekening neemt. De CD “Live” (1998) wordt door zowel de Nederlands- als Franstalige zenders in België tot Jazz-CD van het jaar uitgekozen.

Over de landsgrenzen heen

De mix van Ethno-, Klassieke- en Jazzmuziek in de composities van Ernst Vranckx vinden weerklank ver buiten de grenzen. Zo wordt zijn song “Miner’s Tale” opgepikt door David Lewis in diens docu over Ethno-Jazz op CFMU in Canada. In deze en andere bezettingen volgen concertreeksen, festivals en radiosessies doorheen Europa, Zuidelijk Afrika en China.

De afgelopen jaren is Ernst Vranckx actief als begeleider van verschillende artiesten en bands met ondermeer Fay Claassen, Denise Jannah, Scott Hamilton en Stéphane Belmondo. Daarnaast wint hij “Mooie Noten Amsterdam 2013” met zijn zus Shishani en de “International Big Band Competition 2016” met de Jazzisfaction Big Band op Meer Jazz Festival in Nederland.

Sinds 2015 werkt hij in Duitsland met producer Ralf Kemper (Alan Broadbent, Arturo Sandoval, Jimmy Scott...). Zo ontstond zijn trio met bassist Paul G. Ulrich en Kris Duerinckx.