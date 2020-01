Ere-stadsdichter Gui G. Nijs stelt met ‘Liever dan lief’ zijn nieuwe dichtbundel voor Vanessa Dekeyzer

25 januari 2020

12u42 0 Tienen Niet toevallig verschijnt rond Valentijn de derde dichtbundel van de Tiense ere-stadsdichter Gui G. Nijs. Hij draagt de toepasselijk de titel: ‘Liever dan lief: 50 gedichten over liefde’.

“Men beweert wel eens dat er niets in een mensenleven gebeurt zonder reden. Toen ik mijn grote liefde kwijt speelde, ben ik gaan nadenken over wat liefde betekent en over de verschillende fasen van liefde in je leven. Het resultaat kan je lezen in deze dichtbundel”, vertelt auteur Gui Nijs. “Mekaar echt graag zien, is toch het mooiste dat er bestaat. Liefde maakt het leven van mensen zoveel mooier. Gedachten en gevoelens drijven weg als wolken, ook in de liefde. Maar echte liefde verdwijnt niet.”

Toch ziet Gui ook heel wat koppels uit mekaar gaan. “In onze tijdsgeest is maakbaar geluk nooit goed genoeg. Als de eerste verliefdheid voorbij is, merkt men dat de ander niet volmaakt is. Verborgen gebreken zijn dan niet meer verborgen. Men zal zich daarop toespitsen. Twee mensen gaan met de rug naar mekaar staan en weigeren nog naar het mooie in hun relatie te kijken. Spijtig want als er liefde blijft, bestaat er geen voorbij.”

Wordt het dan geen sprookjesachtige dichtbundel? “Omdat ik met mijn twee voeten in de werkelijkheid sta en ik intussen genoeg levenservaring heb, weet ik dat samenleven niet altijd rozengeur en maneschijn is. Er staan een groot aantal gedichten in over het samen lopen aan het einde van de regenboog, maar ook over gestabiliseerde liefde en trouw, liefde met craquelures en met een breuk, of een zoektocht naar een nieuwe liefde. De illustraties van Marie-Thérèse Robyns geven dat mooi weer."

Wie graag een gehandtekend exemplaar in handen wil krijgen, kan op donderdag 13 februari tussen 14 en 17 uur terecht in het Theatercafé. De bundel is ook beschikbaar bij Standaard Boekhandel, Plato, in de Streekwinkel of bij de dichter zelf (gui.nijs@telenet.be).