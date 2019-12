Er is wel degelijk leven na de dood : Als Suikerrock stopt komt Axel met Suikerbeats ! Kristien Bollen

10 december 2019

18u01 6 Tienen Het nieuws sloeg eind vorige week in als een bom. Suikerrock zal nog één keer knallen en dan valt het doek definitief. Dit bericht zorgde voor heel wat commotie, niet enkel bij muziekliefhebbers maar bij zowat iedere inwoner van de suikerstad. Voor of tegenstander van het festival moet wel bekennen, Suikerrock is nu eenmaal een begrip in Tienen. Eén van de Tienenaars bij wie het nieuws pijn in het hart bracht is Axel Cailloux. De student besloot dezelfde dag nog om de combinatie van Tienen, Suiker en Muziek niet zomaar ten onder te laten gaan en nam meteen de nodige stappen om eventueel in de zomer van 2021 klaar te staan met een nieuws festival : Suikerbeats !

De 23-jarige student bedrijfskunde aan de VUB vernam het op het middagnieuws. “Ik was er werkelijk van geschrokken” vertelt Axel. “Suikerrock is een evenement waar je jaarlijks naar uitkijkt. Natuurlijk ook voor de muziek, maar je komt er steevast oude vrienden en drinkt dan samen gezellig een pintje. De sfeer is zowat uniek. Het was werkelijk triest nieuws”. Toch bleef Axel niet bij de pakken zitten. “In plaats van te treuren heb ik dezelfde dag nog een evenement aangemaakt op Facebook, Suikerbeats. Intussen zijn er net iets meer dan negenhonderd geïntresseerden in dit evenement” glimlacht Axel.

Voor en door Tienenaars

Neen, Axel plaatste dit evenement niet in een opwelling. De jongeman geboren en getogen in Tienen gelooft echt in het project. Al is hij niet van plan zomaar een sprong in het diepe te doen, noem het eerder een wel beredeneerde. “Zo een festival hoeft niet zo groot te zijn. Jawel, Suikerrock haalde heel wat internationale artiesten naar de stad. Maar dat hoeft niet echt. Voor veel Tienenaars is het gezellig samenzijn, plezier beleven het belangrijkste. Een echt ‘Tiens’ festival moet kunnen. Er zijn genoeg goede artiesten in onze regio voor handen om een leuk festival te bouwen. Ook de lokale handel wil ik er bij betrekken. Waarom moet er een food-truck staan uit Brugge ? Er zijn voldoende Tiense zaken en horeca die tijdens het festival voor het verteer kunnen instaan. Neen, ik wil Tienen niet zomaar van de ‘muzikale-kaart’ laten verdwijnen”.

Niet alleen

Axel is zich ook bewust dat hij zoiets niet alleen “op poten” kan zetten. “Ik ben er zeker van dat er nog zielen zijn die aan dit project willen meewerken” zegt de student. “Echte afspraken zijn er natuurlijk niet maar ik had toch al enkele mondelinge gesprekken met verschillende handelaars en burgemeester. Het zal veel vrije tijd opeisen maar dat heb ik er voor over. Toch wil ik vooral de lokale bedrijven, handelaars en horeca betrekken, de nadruk moet vooral lokaal (kleinschalig) en gezellig zijn. Al valt het natuurlijk af te wachten of Suikerrock wel écht definitief stopt” vraagt Axel zich nog wel af.

Niet verkeerd om initiatief te nemen

“Axel is inderdaad langs geweest op mijn bureau” zegt de burgemeester Katrien Partyka. Al was het wel zonder afspraak maar ik maak tijd voor iedereen en heb hem wat verder geholpen. Het is nooit verkeerd om initiatief te nemen, dat getuigt van heel wat ‘guts’ te hebben. Ik heb hem dan ook aangeraden om de krachten te bundelen. Zo een formule kan wel degelijk werken. Zo was er in het verleden onder meer Rock-Aflaat en het Sweet-City festival, telkens ook een succes dus waarom niet”.

Combinatie Jeugd en Grote Markt

Een man die mee aan de wieg stond is Michel Bogaerts (66). “Het idee voor Suikerrock is in de jaren ‘80 eigenlijk ontstaan door de jeugdraad. Helaas wisten die toen niet juist hoe dat te organiseren” licht Michel toe die in die jaren al successen boekte met hun discobar de MG’s. “Omdat wij wat ervaring hadden in de festival en muziekwereld, welliswaar vanaf de andere kant, vroegen ze ons om hen hierbij te helpen. Zo is uiteindelijk Suikerrock ontstaan. Door de jeugd én kleinschalig. Ik sta er dan ook 100 procent achter en denk wel dat dit kan lukken. Al geef ik Axel toch wel de raad mee om het inderdaad plaatselijk en lokaal te houden. Ook geen drie of vier dagen, één weekend is voldoende. Zo komen muziekliefhebbers aan hun trekken met een technisch goed gedeelte en moeten niet-liefhebbers geen drie of vier dagen het lawaai te “trotseren” Maar ook goede afspraken met iedereen zoals de stad,politie, veiligheidsdiensten, handelaars enz. Betrek er iedereen bij en hou het gratis !”

Nog één kleine voetnoot : de allereerste suikerrock vond plaats in 1986 op de toen net nieuw heraangelegde Grote Markt........