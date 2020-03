Enkel materniteit en pediatrie RZ Tienen mogen nog bezoek ontvangen Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

16u58 74 Tienen Het Regionaal Ziekenhuis RZ Tienen laat geen bezoek meer toe om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Op materniteit mag één partner op bezoek komen, op pediatrie is dat één ouder. Bij raadplegingen en medisch technische diensten is één begeleider toegelaten. Het bezoek op palliatieve diensten gebeurt in overleg met de behandelende arts.

“We nemen deze beslissing om onze patiënten de beste zorg te kunnen geven in een veilige omgeving. Je kan nog steeds bij ons terecht voor medische hulp”, klinkt het in een berichtgeving op de Facebookpagina van het ziekenhuis. Aan de ingang van het ziekenhuis is alvast security geplaatst om te controleren of de regels worden nageleefd.