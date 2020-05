Enkel dames te bespeuren in lange wachtrij voor stukje stof of elastiek Kristien Bollen

04 mei 2020

17u52 2 Tienen Bij de Veritas in de Nieuwstraat in Tienen is het al zowat de hele dag aanschuiven geblazen. Heel wat mensen lijken dus niet te wachten op het gratis mondmasker van de gemeente of overheid en beginnen zelf mondmaskers te naaien. Materiaal hiervoor is meestal wel aanwezig in elk huisgezin, al ontbreekt het toch wel eens aan elastiek, lint of toch nog wat stof. Dan maar naar de winkel en dat kon vandaag voor het eerst in weken. Opvallend: in de winkel of in de wachtrij was geen enkele man te bespeuren. Mondmaskertjes maken is dus blijkbaar een exclusieve vrouwentaak....

Nog voor de winkel om 10 uur de deuren opende, was het al aanschuiven geblazen. Maximaal vijf personen zijn in de zaak toegelaten. Iedere bezoeker moet bij het binnenkomen verplicht de handen ontsmetten en krijgt ook een ontsmette boodschappentas. Door middel van linten en pijlen is er ook een ‘wandelroute” in de zaak aangebracht. En het winkelen mag maar maximaal 30 minuten duren. Gelukkig voor de rij wachtenden hoeft het bij de meesten niet zo lang te duren. Iedereen lijkt perfect te weten wat zij nodig heeft dus is het snel de winkel binnenduiken, afrekenen en weer naar buiten om thuis aan de slag te gaan.

Stof voor lintjes

De dames in de rij wachten rustig hun beurt af. Zo ook Fanny Franckx uit Tienen. Zij is alvast begonnen aan het maken van mondmaskers. “Stof had ik al wel in huis, maar voor een tiental mondmaskers heb ik nog lintjes of elastiek nodig. Zolang die laatste ook wasbaar is op 60 graden, is die ook goed”, legt de dame uit. Even later is het haar beurt en duikt ze snel de winkel in.

Nog tien wachtenden voor u

Monique Vandenhove, eveneens uit Tienen, kwam pas in de namiddag langs. Maar ook toen stond er nog een flinke wachtrij. “Er waren zowat tien personen nog voor me. Ach, we wachten rustig onze beurt af. Haasten heeft geen zin. Net zoals het maken van een mondmasker zelf. Daar steek je ook toch wat tijd in”, zegt de dame die er al heel wat maakte. “Het eerste mondmasker vergt tijd, maar eenmaal je weet hoe, gaan de volgende ietsje vlotter. Al lukt het toch niet op vijf minuutjes”, lacht Monique die mondmaskers aan het naaien is om zowat de hele familie te kunnen ‘bevoorraden’. Wel nog even binnen raken in de winkel uiteraard om voldoende materiaal aan te kopen.

Bij Veritas zelf kon men de pers niet te woord staan. Toch lijkt het er op dat er nog voldoende voorraad van stof en toebehoren is in de winkel. De handige dames lijken thuis eerst zelf hun voorraad stof of oude lakens te hebben aangesproken en de meeste klanten lijken nu nog op zoek te zijn naar wat garen, linten of elastiek om de mondmaskers af te kunnen werken.