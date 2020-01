Engelbosch is ‘Zuid-Hagelandse Ondernemer van het Jaar’ Vanessa Dekeyzer

23 januari 2020

20u00 0 Tienen Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka-Kamer van Koophandel regio Zuid-Hageland werd de transportfirma Engelbosch uitgeroepen tot ‘Zuid-Hagelandse Ondernemer van het jaar’. Het bedrijf, gelegen aan het industriepark, breidde de laatste jaren sterk uit en heeft vandaag meer dan 35 vrachtwagens op de baan.

Michel Engelbosch richtte in 1997 een eenmanszaak op. “Ik ben met onze klanten beginnen praten over wat ze als pijnpunten zien in hun transport en ben daar op beginnen inspelen. Tot op heden doen wij dat nog steeds. Daarom doen wij meer dan gewoon transport”, legt Michel Engelbosch uit. “Wat je graag doet, word je nooit moe. Dat is mijn lijfspreuk en meteen ook de slogan van het bedrijf. Als persoon ben ik een gever, ik zorg graag voor anderen. Het is van belang om positief ingesteld te zijn en het positieve uit de kleinste dingen te halen, waardoor ik mijn werk graag doe.”

Michel Engelbosch bezoekt daarom maandelijks zijn klanten op de werkvloer. “Zo hoor je veel dingen, zie je veel gebeuren en heb je meer betrokkenheid met de klant. We werken met een jonge vloot en uitsluitend met Belgische chauffeurs zodat de communicatie met de klant veel beter kan verlopen.” Michel kijkt er streng op toe dat de chauffeurs een strak opleidingsprogramma volgen. “Al het personeel woont twee keer per jaar een opleiding bij over verplichte codes of begeleid rijden, maar daar stopt het niet bij. Ze krijgen ook trainingen rond hoffelijkheid en klantvriendelijkheid.”

Engelbosch heeft de ambitie om nog verder te groeien. “Al wordt het moeilijk om in Tienen nog uit te breiden. Maar ik ben een Tiense ondernemer en ik wil hier ook blijven”, zegt Michel resoluut.

“Michel Engelbosch is een ondernemer met zijn hart op de juiste plaats”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. “Hij blijft nauw betrokken bij al zijn medewerkers en klanten. Zo heeft hij zelfs een handboek voor chauffeurs geschreven ‘Engelbosch, logistic en transport met dat ietsje extra’ over hoe je moet omgaan met verschillende scenario’s waarmee je als chauffeur in aanraking mee kan komen. Inspirerend!”