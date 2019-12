ELZOH (eerstelijnszone Zuidoost Hageland) gaat van start Kristien Bollen

11 december 2019

10u32 4

De gemeenten Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw bundelen voortaan de krachten in de eerstelijnszorg met de oprichting van vzw ELZOH, wat staat voor eerstelijnszone Zuidoost Hageland.

In 2017 startte de Vlaamse regering een hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Met deze hervorming wordt er gestreefd naar een betere afstemming en optimale samenwerking tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders in welzijn en gezondheid en verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers. Er werden in eerste instantie in Vlaanderen zestig eerstelijnszones afgebakend en ELZOH is een van die zones

ELZOH werkt toekomstgericht vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, partnerschap en afstemming op verschillende niveaus. Zo wil ELZOH komen tot tijdige, werkbare, gedragen en duurzame oplossingen voor de persoon met zorg- en ondersteuningsnood en zijn omgeving. ELZOH heeft bijzondere aandacht voor kwetsbaarheid en heeft als belangrijkste waarde respect voor iedereen.

De goedgekeurde voorlopige zorgraad bereidde het erkenningsdossier voor om door de Vlaamse overheid erkend te worden, Dit houdt in dat de VZW ELZOH opgericht wordt nog voor het einde van 2019 en dat een eerste beleidsplan 2020-2021 ingediend wordt.

