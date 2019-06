Elise Bergé provinciaal kampioen skeeleren op de weg Kristien Bollen

09 juni 2019

14u33

Tijdens de Pinksterwedstrijd in Heverlee werd Elise Bergé provinciaal kampioen op de weg bij de pupillen meisjes. Amélie Ignoul werd in deze categorie knap vijfde.

Bij de scholieren jongens werden Lowie Dekens en Bram Janssens respectievelijk 2de en 7de. Lowie mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen.

Laurens Bergé en Jarne Massuit (cadeten jongens) reden een mooie wedstrijd. Laurens verwierf de zilveren medaille, Jarne werd uiteindelijk zesde.

De volgende Belgische skeelerwedstrijd is de Sugar Cup (internationale tweedaagse) in Tienen op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2019. Iedereen is er van harte welkom.