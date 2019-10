Elektrozaak Lefevre pakt uit met Fortnite tornooi. “We willen meer rond beleving gaan werken” Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

13u53 8 Tienen Fortnite is de gamehype van het moment en daar speelt Elektro Lefevre graag op in door het eerste in onze regio Fortnite tornooi te organiseren. Veertig gamers tussen 6 en 18 jaar zullen zaterdag samenkomen in de zaak aan de Sliksteenvest om in een strijd van vier uur te bepalen wie de beste ‘Fortniter’ is.

Wie kinderen heeft, kan er niet aan ontsnappen. De online videogame Fortnite is al ruim twee jaar hyper populair en het succes blijft maar duren. “Op heel wat plaatsen in de wereld zijn de Fortnite tornooien dan ook bijzonder gegeerd”, zegt Jeroen Andries, event manager van Elektro Lefevre. “Vreemd dat er in onze regio nog niet meteen zo’n evenement georganiseerd werd. Maar wij gaan hier nu wel werk van maken.”

In juni werd er al geëxperimenteerd met een FIFA 2019 tornooi. “De reacties daarop waren ontzettend positief. De spelers wilden natuurlijk wel graag winnen, maar het was vooral de goede sfeer die uiteindelijk telde”, zegt Jeroen. “Meteen na het tornooi kwam dan ook de vraag om snel een nieuw game event op poten te zetten. WePlay Esports zal ook dit tornooi in goede banen leiden.”

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar zijn welkom om 14 uur. Ook de ouders mogen meekomen. Voor hen is een luchtige lezing door Game Changers over de gamewereld van hun kinderen en verschillende proevertjes voorzien. Inschrijven kan via www.elektro-lefevre.be en kost 15 euro. Snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. Voor de winnaar staat een Marshall bluetooth speaker gereserveerd.

Is het niet vreemd dat een elektrozaak zo’n gametornooi organiseert? “Dat zullen waarschijnlijk veel mensen denken, maar we willen met onze zaak meer de richting van beleving uitgaan. Mensen moeten het hier aangenaam vertoeven vinden. En zo is meteen de drempel verlaagd om bij ons langs te komen, wanneer ze iets nodig hebben. Elektro Lefevre is bovendien al jaar en dag een begrip in Tienen en dat is dankzij onze klanten. Wij willen nu ook iets in return geven.”

En rond die beleving wordt nog een actie op poten gezet. “We werken sinds kort een lokaal partnerschap met Twenty Two Coffee, het koffiemerk van Rode Duivel Simon Mignolet en zijn broer. Wie een koffietoestel van dit merk koopt samen met twaalf doosjes koffie krijgt meteen een ticket voor de wedstrijd Sint-Truiden-Club Brugge met VIP dinner en meet en greet met Mignolet aangeboden. De actie loopt twee maanden lang”, besluit Jeroen.