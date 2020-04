Eindelijk aannemer gevonden voor heraanleg van de Markt. Naam wordt voorlopig nog niet bekend gemaakt Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

12u35 0 Tienen Er is een aannemer aangeduid voor de Grote Markt. Met dat heuglijke nieuws komt het Tiense schepencollege voor de dag. Wie het is en voor welk bedrag de opdracht is toegewezen, wordt nog even geheim gehouden.

Op 10 mei vorig jaar schreef de stad Tienen een mededingingsprocedure met onderhandeling uit voor de aanduiding van een aannemer voor de herinrichting van de Grote Markt. Bij een eerdere procedure lagen de ingediende offertes een flink stuk hoger dan de ramingen. “Een mededingingsprocedure verloopt in twee fases”, legt schepen Tom Roovers (Groen) uit. “Tijdens de selectiefase wordt beslist welke firma’s effectief toegelaten worden tot de procedure en het bestek toegestuurd krijgen. Tijdens de gunningsfase, die al dan niet met onderhandelingen gepaard gaat, wordt de opdracht toegewezen.”

In oktober dienden drie kandidaten een offerte in. Na twee onderhandelingsrondes dienden zij op 10 maart hun finale offerte in. De offertes werden beoordeeld op basis van de prijs en de voorgestelde uitvoeringstermijn en fasering. “Dinsdag hebben we de toewijzing van de opdracht goedgekeurd”, kondigt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) aan. “Omdat alle kandidaten nog op de hoogte gebracht moeten worden en er vervolgens een wettelijke ‘standstill’ periode van 15 dagen volgt vooraleer het effectieve contract afgesloten kan worden, worden de naam van de aannemer en het gunningsbedrag voorlopig nog niet bekendgemaakt.”

Begin augustus

Het stadsbestuur zegt heel blij te zijn eindelijk een doorstart te kunnen maken in dit dossier. “Een mooie, toegankelijke en groene Grote Markt is één van de beleidsprioriteiten in het meerjarenplan ‘Tienen transformeert’”, aldus Partyka. “Het is even afwachten welke verdere impact de coronacrisis op de werven en de planning van de aannemer zal hebben, maar we hopen de werken begin augustus te kunnen opstarten.”

Bij oppositiepartij Tienen Vooruit! reageert men opgelucht dat er eindelijk een aannemer is aangesteld. “Ons enthousiasme zal echter niet verhinderen dat we de planning en uitvoering van de werken nauwgezet opvolgen”, zeggen raadsleden Els Moyens en Jos Mombaers. “Het is nu van kapitaal belang om de Tiense inwoners en in het bijzonder de handelaars en ondernemers , die al een zeer zware tijd achter de rug hebben en waarvan het einde nog niet direct in zicht is, zoveel mogelijk te vrijwaren van onnodige hinder, die anders sommige Tiense zaken weleens fataal zou kunnen worden. Een dergelijke investering van een nieuwe aangelegde Grote markt zal alleen maar tot haar recht komen met een bloeiende handel in Tienen.”

Kostenplaatje?

Bij oppositiepartij sp.a stelt men zich vragen bij de communicatie van de stad. “Had men niet beter gewacht tot na de wettelijke ‘standstill’? Zo had men ook de naam en het aannemingsbedrag kunnen communiceren. Alles draait immers om het bedrag en de finale invulling van het project. Want dit was ook de reden waarom twee jaar geleden de procedure werd stopgezet. Wat gaat dit de Tienenaar nu precies kosten?”, stelt fractieleider Nele Daenen. “En wat zal de impact van corona zijn op de werken en de timing? Dit is toch van zeer groot belang gelet op de impact en hinder die er nu al is voor de handelaars en horecazaken. Als een horecazaak op de markt zou mogen openen ergens in mei, hoe snel moet die dan terug sluiten voor nutswerken en wat is zijn perspectief tijdens de komende zomer? Nog heel veel vragen zonder antwoorden, lijkt ons.”