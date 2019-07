Eigenzinnig fotoboek ‘Dit is Tienen ‘19' gelanceerd Vanessa Dekeyzer

04 juli 2019

09u45 0 Tienen Lions Club Tienen en Unizo Tienen hebben een mooi overkoepelend project voor de zomer van 2019 gelanceerd. In samenwerking met stadsblog TienenTroef realiseerden zij ‘Dit is Tienen ‘19', een eigenzinnig fotoboek en een originele stadsgids.

Lions Club Tienen maakte samen met TienenTroef een mooi hardcover fotoboek waarin zij willen benadrukken dat Tienen een stad vol bijzondere troeven is. In het boek vind je een prachtige mozaïek van wat Tienen haar inwoners en bezoekers te bieden heeft, zowel aan restaurants, winkeltjes en ondernemers, als aan de vele interessante Tienenaars onder het motto ‘Mensen maken de Stad’ waarvoor stadsblog TienenTroef in haar archieven dook.

“Het resultaat is een eigentijds, hip coffee-tableboek dat in elke Tiense zaak en huiskamer voer voor gesprek zal leveren en lezers zal inspireren om deze veelheid aan Tiense Troeven op te zoeken”, klinkt het. Unizo Tienen sloeg ook de handen in elkaar met TienenTroef om Tienen letterlijk anders in kaart te brengen. “Het resultaat is een unieke wandelgids waarin bezoekers en inwoners onze tintelende stad vanuit drie originele wandelingen op een leuke manier kunnen herontdekken. De drie wandelingen starten en eindigen op de Grote Markt en kunnen dus aan elkaar gelinkt worden om zo een hele dag op ontdekkingstocht te gaan in Tienen. Zo kan Unizo niet alleen de overvloed aan jonge ondernemers in de stad in de spotlights plaatsen, maar krijgen we ook een verfrissende inkijk in het sociale en historische weefsel van de stad.”

Beide projecten kregen een eigen, originele look in samenwerking met grafisch vormgever Noëmie Peeters (Le Chat Noir). De wandelgidsen en fotoboeken zullen verkrijgbaar zijn bij tal van Tiense ondernemers en handelaars en kunnen besteld worden bij Unizo Tienen en Lions Club Tienen.