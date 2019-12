Eigen inwoners krijgen voorrang op het vinden van een sociale woning Kristien Bollen

26 december 2019

12u34 0 Tienen Tienen wil een toewijzingsreglement voor sociale woningen invoeren dat rekening houdt met de lokale binding van de kandidaat-huurders. Wie een band heeft met Tienen moet voorrang krijgen. Dit lokaal reglement werd donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.

Net zoals in heel Vlaanderen is er in Tienen ook een tekort aan sociale woningen.

Teveel mensen, ook Tienenaars, moeten de private huurmarkt op met huurprijzen die ze amper of niet kunnen betalen. “Het is belangrijk dat we deze Tienenaars voldoende kansen geven om in hun eigen stad te kunnen wonen”, zegt Open Vld schepen Bram Delvaux. “Hiervoor wordt een lokale voorrangsregel ingevoerd. Kandidaat huurders die sinds hun geboorte in onze stad wonen krijgen voorrang. Net als mensen die de voorbije 10 jaar in Tienen gewoond hebben.”

Ook Open Vld gemeenteraadslid Rita Vanlangendock is tevreden met deze beslissing: “Hierdoor tonen we dat we mensen die het moeilijker hebben, maar een sterke band met Tienen kunnen aantonen niet in de steek laten.” Uiteraard betekent dit niet dat mensen uit andere gemeenten geen kans meer maken op een sociale woning in Tienen. Alleen zullen ze mogelijk langer moeten wachten.

Dit toewijzingsreglement moet nu nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Agentschap Wonen Vlaanderen en gaat daarna in voege in Tienen