EERSTE SCHOOLDAG: Leerlingen ‘t Klein Atheneum blazen schooljaar nieuw leven in Kristien Bollen

02 september 2019

In de basisschool ‘t Klein Atheneum in de Oude Vestenstraat in Tienen werd het nieuwe schooljaar op een speciale manier ingezet. Alle leerkrachten kwamen naar de school met een bellenblazer. Wat de leerkrachten niet wisten was dat er ook aan alle leerlingen via mail gevraagd was om er eentje mee te brengen. Na het belsignaal verzamelden de leerlingen netjes in de rij bij hun leerkracht. De leerkrachten keken maar raar op toen de leerlingen hun bellenblazer boven haalden. Samen maakten ze mooie zeepbellen en bliezen op die manier het schooljaar nieuw leven in. Nadien werd een erehaag gevormd door de leerlingen van het tweede tot zesde leerjaar om de leerlingen van het eerste studiejaar te verwelkomen en naar hun klaslokaal te laten gaan.