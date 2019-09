EERSTE SCHOOLDAG: kinderen van De Uilenboom worden in circusstijl ontvangen Vanessa Dekeyzer

02 september 2019

In GO! BS De Uilenboom werden de kindjes op deze eerste schooldag verwelkomd door een circusdirecteur en clowns. Wie goed zag, kon zien dat het eigenlijk de schooldirecteur en de juffen en meesters waren. “Thema dit schooljaar is dan ook circus”, zegt juf Inge van het derde leerjaar. “Alle kinderen kregen bij aankomst een ticket van hun juf, maar daarvoor moesten ze wel een act uitvoeren, zoals bijvoorbeeld over een evenwichtsbalk lopen of door een vuurhoepel kruipen.” Dit schooljaar krijgen de kinderen workshops circustechnieken van circus Salto Tienen, Hikketakketoe komt langs om circusdieren in mekaar te knutselen en de derde graad volgt een workshop grime. De apotheose volgt aan het einde van het schooljaar. Het schoolfeest zal dan volledig in het teken van circus staan.