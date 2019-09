EERSTE SCHOOLDAG: hartverscheurende traantjes bij Roni, maar de juf schiet ter hulp Kristien Bollen

02 september 2019

Zowat jaarlijkse traditie de eerste schooldag: traantjes. Van kinderen maar ook van ouders die hun jonge spruit voor het eerst aan de schoolpoort moeten achter laten. De driejarige Roni Khatuni had het deze morgen bij aanvang van het nieuwe schooljaar wel even moeilijk. “Helemaal alleen, zonder mama of papa.... en dat de hele dag lang”, lijkt de jonge knaap te denken, met een hulpeloze blik en heel wat traantjes tot gevolg. Gelukkig was er de juf om de jongeman te troosten. Eenmaal de traantjes opgedroogd kon Roni lekker spelen en ravotten met zijn klasgenootjes. Hopelijk heeft Roni de smaak om naar school te gaan nu wel te pakken, want er wachten hem nog drie jaar kleuterklas, zes jaar lager onderwijs en zes jaar middelbaar. Nog een aantal jaartjes schoolbanken dus. Veel moed Roni !