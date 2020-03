Eerste leerling die besmet geraakte op het Atheneum van Tienen, is genezen van corona: “Volg alstublieft de richtlijnen op!” Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

16u43 77 Tienen De jongen die als eerste scholier in een Vlaamse school begin maart besmet geraakte met het coronavirus, is genezen verklaard. De zesdejaars uit het Atheneum van Tienen hoopt nu dat iedereen de richtlijnen volgt zodat de verspreiding van het virus kan stoppen.

Op 3 maart bevestigde de GO! Scholengroep Huis 11 dat er een leerling van het Atheneum van Tienen besmet was geraakt met het coronavirus. De jongen uit Hoegaarden, die de richting 6 humane volgt, was op skivakantie in Madonna Di Campiglio (Noord-Italië) geweest en sliep daar op een kamer met nog twee leerlingen van zijn klas. Alle drie de leerlingen werden samen met hun broers en zussen (allen schoolgaand in het middelbaar onderwijs) onmiddellijk uit de klas gehaald en opgehaald door de ouders, maar ze legden later allemaal een negatieve test af.

Druk op ogen

“In het begin voelde ik mij vooral koortsig”, vertelt de jongen, die liever anoniem wil blijven. “Dat gevoel was ik na drie dagen kwijt, maar ik heb me nog een hele week moe gevoeld en er was een grote druk op mijn ogen. De enige medicatie, die ik kon nemen, was tegen de hoofdpijn. Ik moest vooral gewoon rusten en nog eens rusten. Elke dag werd het gelukkig beter.”

In quarantaine zitten, vond de zeventienjarige niet leuk. “In het begin denk je nog dat dit leuk is, omdat je niet naar school hoeft, maar al snel besef je dat je heel wat lessen mist. En alleen op je kamertje zitten, is allesbehalve leuk. Gelukkig zijn mijn vrienden en familie niet ziek geworden en ben ik helemaal genezen verklaard. Ik wil nog wel graag iedereen oproepen om zich aan de richtlijnen te houden. Alleen zo kunnen we dit virus verslaan.”