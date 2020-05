Eerste laptops bereiken Tiense scholen Vanessa Dekeyzer

07 mei 2020

14u00 2 Tienen Het inzamelproject voor laptops voor de Tiense scholen is een enorm succes. Het Lokaal Overleg Platform basisonderwijs en secundair onderwijs, de Kringwinkel Hageland, RISO vzw en de stad Tienen lanceerden dit project een week geleden, en het gaat snel. Op één week tijd werden er bijna meer dan 60 laptops ingezameld.

Een groot deel van deze laptops komt van het Tiense bedrijf TMS, dat ook nog eens tien nieuwe laptops schonk. “Ook de crowdfunding loopt goed”, zegt schepen Ine Tombeur (N-VA). “Er zijn al verschillende stortingen van particulieren en serviceclubs gebeurd waardoor we bijna 1.400 euro ingezameld hebben. We kunnen dus al van een klein succes spreken, maar we streven naar een groot succes, want elk kind heeft recht op volwaardig afstandsonderwijs. En hiervoor hebben we 200 laptops en 10.000 euro nodig."

De eerste laptops, namelijk de tien nieuwe, werden ondertussen al overhandigd aan de scholen PISO, GO! atheneum en VIA. Gebruikte laptops kan men nog steeds binnenbrengen in het Sociaal Huis, Kabbeekvest 110, en dat tijdens de openingsuren. Wie geen laptop kan schenken maar wel wil helpen, kan een gift storten op rekening BE32 001 8850303 02 (RISO) met de vermelding ‘gift laptop Tienen’.