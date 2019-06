Eerste kringboetiek ‘About Queens and their dresses’ opent de deuren vdt

18 juni 2019

16u02 8 Tienen Op de Hertogensite in Tienen is de allereerste kringboetiek van het land geopend. De Kringwinkel Hageland selecteert hiervoor unieke stukken die in de standaard kringwinkel niet altijd tot hun recht komen of waarvoor niet het juiste klantenpubliek wordt bereikt. Bij de inrichting van de zaak werd dan ook veel aandacht besteed aan design en winkelbeleving.

Het team van de kringboetiek bestaat uit gemotiveerde, commerciële profielen uit de kansengroepen op de arbeidsmarkt. Zij ontvangen doorgedreven training en praktische opleiding op de werkplek. Het resultaat is ‘About Queens and their dresses’, een boetiek met unieke kleding, schoenen en accessoires voor stijlkoninginnen. De winkel is terug te vinden op de Hertogensite (IMMAC²) in het centrum van Tienen.

Het concept is een pilootproject voor verdere uitbreiding in de Hagelandse regio. “Met dit origineel winkelconcept heeft men een nieuwe niche in het Vlaamse kringloopgebeuren gecreëerd”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie.“Op deze manier realiseren we bijkomende tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt én meer hergebruik”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa en plattelandsbeleid. “We dragen hiermee een steentje bij aan de bestrijding van de armoede in het Hageland.”

Het initiatief ontving van de provincie Vlaams-Brabant 13.650 euro in het kader van het subsidiereglement sociale economie. Ook van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling Leader in het Hageland ontving het 6.000 euro subsidies.