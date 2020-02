Eerste kampeerders aan schooltje : "Liever vier dagen in de kou dan negen jaar naar de andere kant van de stad te hoeven rijden” Kristien Bollen

27 februari 2020

20u40 8

Het blijft een jaarlijks opduikend fenomeen; ouders die aan de schoolpoort kamperen om hun zoon of dochter te kunnen inschrijven. Zo ook vandaag aan de kleuter- en basisschool de Vroenhoef in Kumtich. Al iets na de middag stonden er enkelen aan de school voor een gesloten poort. Intussen konden ze het terrein binnen en slaan ze hun tentjes op onder het afdak van de speelplaats. “Iets na de middag zag ik dat iemand aan de poort stond” vertelt Maarten Uyttebroek die zelf een café runt recht tegenover het schooltje. “Op een kwartier stonden we hier met zessen. De burgemeester zorgde er intussen voor dat de schoolpoort kon geopend worden en we op de speelplaats kunnen in plaats van op straat te staan” Er zijn in het schooltje volgens de ouders acht of tien plaatsen nog beschikbaar. Zij hebben dus “geluk” en slaan intussen volop hun tentjes op onder het afdak om er te kamperen tot maandagochtend 8.30 uur wanneer de inschrijvingen van sart gaan. “Ach, we kamperen liever vier dagen in de koude” replikeert Wesley Pittomvils. “Liever dit dan de komende negen jaar naar de andere kant van de stad te hoeven rijden om onze zoon of dochter naar school te laten gaan; dan is de keuze snel gemaakt hoor!”