Eerste Halloweenmarkt gaat Halloween Night vooraf Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

15u49 0 Tienen Op dinsdag 29 oktober kijk je best even extra om je heen tijdens de markt in Tienen: het zou wel eens kunnen dat Dracula je besluipt. De dinsdagmarkt wordt dan namelijk ingekleed als Halloweenmarkt.

“Tijdens de dinsdagmarkt van 29 oktober zullen de marktkramers hun meest griezelige beentje voorzetten met een Halloweenpromotie of een proevertje”, vertelt schepen van Lokale Economie Eddy Poffé (Open Vld). “Je kan een zingende Dracula, een stel vampieren en ander griezelgespuis op stelten spotten.”

Deze themamarkt kadert in de intentie van het stadsbestuur om in te zetten op een hogere belevingswaarde tijdens de wekelijkse markten. “Op die manier willen we een groter en diverser publiek aanspreken”, aldus schepen Poffé.

En Tienen griezelt ook verder op 31 oktober in de Leuvensestraat. Handelaarsvereniging Kwixx haalt alles uit de kast om er een echt griezelevenement van te maken, met onder meer een spookhuis, kindergrime, muziek en dans en heel wat straatartiesten. Je kan uiteraard ook iets drinken en eten. De griezelstraat gaat vanaf 17 uur ‘op eigen risico’ open.