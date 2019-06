Eerste GPS-wandeling met S-Plus Christian Hennuy

18 juni 2019

18u39 4

S-Plus Tienen en Zoutleeuw kon de eerste GPS-wandeling afwerken in de Ardennen, namelijk in de omgeving van Coo. Na een eerder uitgestelde wandeling wegens slecht weer konden deze keer de wandelaars er vol voor gaan. Na de samenkomst aan de bekende waterval van Coo werd gestart voor een avontuurlijke wandeling waarbij heel wat natuurschoon en panorama’s konden bekeken worden. Er werd even verpoosd om iets te nuttigen en daarna werd de tocht afgewerkt om terug te komen tot het vertrekpunt. Voor afspraken voor de volgende wandelingen, alle info bij pallen.goossens@skynet.be