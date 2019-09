Eerste Getedag op 5 oktober Vanessa Dekeyzer

14u03 3 Tienen In aanloop naar de Kweikersdag die dit jaar plaatsvindt op ’t Schip, wil de stad Tienen samen met een aantal partners op zaterdag 5 oktober de Gete extra in de kijker zetten. Met workshops, tentoonstellingen en de voorstelling van een nieuw boek over de historiek van de Gete wordt de waterloop in al haar facetten belicht.

Historische plekken zoals de Sint-Helenasluis, de Paardenbrugstraat en ‘t Schip verwijzen naar de eeuwenoude relatie tussen stad en water. Vandaag heeft de stad op veel plaatsen het water de rug toegekeerd. Een waterloop kan echter een grote meerwaarde betekenen voor het leven in de binnenstad. Nu de Kweikersdag op 10 oktober aan de oevers van de Gete plaatsvindt, grijpt de stad deze gelegenheid aan om een dag rond de Gete te organiseren.

Je kan die dag zelf mee nadenken over de toekomst van de Gete. De stad Tienen werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij aan een strategische ontwikkelingsvisie deze rivier. Studiebureau Multiple wil graag met de inwoners opnieuw in dialoog gaan over de toekomst van de Gete. Wie hieraan wil deelnemen, kan een seintje geven via ruimtelijkeordening@tienen.be. Het hele programma vind je op www.tienen.be.